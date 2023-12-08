مصر تتهيأ لفترة رئاسية جديدة .. مَن المرشحون لحكم البلد الأقوى عربيًا

تفصلنا أيام قليلة عن إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالداخل، وفقا للجدول الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، حيث يتنافس فيها 4 مترشحين على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يتوجه ملايين المصريين داخل البلاد يوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام إلى مراكز الاقتراع للقيام بواجبهم الوطني والادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ويبدأ ماراثون الانتخابات بعد غد الأحد.

وبدأت اليوم فترة الصمت الدعائي في الانتخابات الرئاسية 2024، والتى تتوقف فيها الدعاية للمرشحين فى الانتخابات، طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بحيث يتاح للناخب التركيز فى اختيار المرشح الذى يرغب فى ترشيحه دون التأثير عليه.

من هم المرشحون لرئاسة مصر؟

أسماء المرشحين للرئاسة والرموز الانتخابية، جاءت ضمن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم (28) لسنة 2023، وتم نشره في الجريدة الرسمية مؤخرًا، حيث تضمنت القائمة النهائية للمرشحين: عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ومحمد فريد سعد زهران، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة، وحازم محمد سليمان محمد عمر.

فيما أوضح القرار المتعلق بـ أسماء المرشحين للرئاسة (2024) والرموز الانتخابية، أسماء الشهرة للمرشحين الـ 4 المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة 2024، والتي جاءت كالتالي: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران، عبد السند يمامة، حازم عمر.

وجاءت الرموز الانتخابية كالتالي: رمز النجمة للمرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ورمز الشمس للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز النخلة للمرشح عبد السند حسن محمد يمامة، ورمز السلم للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.

أبرز المعلومات عن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي؛

هو الرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية منذ 3 يونيو 2014، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، ترقى في المناصب العسكرية حتى عين مديرًا لإدارة المخابرات الحربية والإستطلاع عام 2010، ثم أُختير وزيرًا للدفاع خلفًا للمشير محمد حسين طنطاوي في 12 أغسطس 2012.

وفاز الرئيس السيسي في الدورتين الرئاسيتين السابقتين عامي 2014 و2018 بعد حصوله على 97 بالمئة من الأصوات.

أبرز المعلومات عن المرشح الرئاسي فريد زهران ؛

رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ورمز ترشحه هو الشمس، ومن أبرز مؤسسي "الحركة المدنية الديمقراطية"، التي تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة في مصر، وهو ثاني المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024.

من مواليد القاهرة 1957، سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، و من أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

أبرز المعلومات عن المرشح الرئاسي عبد السند يمامة ؛

عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب في مصر على الإطلاق.

ورمز ترشحه النخلة، هو رئيس حزب الوفد الجديد منذ عام 2022 وأستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ورئيس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية، حصل على الدكتوراه في الاستثمار الأجنبي بمصر، من جامعة نانسي بفرنسا، كما عمل محاميا لرابطة العالم الإسلامي.

عضو بالهيئة العليا لحزب الوفد لمدة 3 دورات متواصلة، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية سابقا، وفي 18 يونيو 2023 أعلن ترشحه لإنتخابات الرئاسة المصرية 2024.

أبرز المعلومات عن المرشح الرئاسي حازم عمر ؛

هو رئيس حزب الشعب الجمهورى وهو ثاني أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا في مجلس النواب.

ورمز ترشحه السلم، وعضو بمجلس الشيوخ ضمن 100 عضو عيّنهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2020، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة فيال مورا للتنمية السياحية.

ويشغل الدكتور حازم عمر منصب رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ والتي تختص بمناقشة ملفات مهمة من بينها معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة ودراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية والسياسة الخارجية للدولة وشئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقي والمؤتمرات الدولية.

ما هو المطلوب من المواطنين؟

ومن المقرر إعلان نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية في 18 ديسمبر، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

ومن بين الأشخاص الممنوعين من التصويت أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية والمدانون الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولية الإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات في مصر وإدارتها.

وستجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي وسيُسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المعتمدة بمراقبة التصويت، بحسب ما تقوله الهيئة.

وقال خبير العلاقات الدولية الدكتور طارق البرديسي، إن الدولة اتخذت كل الوسائل والاستعدادات والترتيبات لاجراء هذه الانتخابات الرئاسية، وهذا يعتبر مظهر من مظاهر قوة الدولة المصرية ويدل على استقرارها ومدى الثقل الحضاريوالسياسي والقانوني التي تتمتع به الدولة المصرية ، ومدى الالتزام بالاستحقاق حيث اجهزة الدولة والشعب المصري.

وأضاف البرديسي خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه بالنسبة للمشاركة فيجب على المواطن المصري أن يتسم بالايجابية وأن يقوم بالادلاء بصوته مشيراً إلى أن الادلاء بالصوت يؤكد قوة الدولة، وتأكيد بأن الدولة المصرية كتلة واحدة ويد واحدة وخلف القيادة السياسية، ولذلك من الضروري أن يكون المصريون دائما على قلب رجل واحد ويد واحدة.

واستكمل: الانتخابات الرئاسية 2024 تأتي في خضم ظروف عالمية سياسة صعبة و قلاقل وعدم استقرار وتهديد للحدود الشرقية المصرية، وبالتالي من النزاهة أن يكون هناك مشاركة من المواطن في ظل هذه الظروف، مشيراً إلى أن جميع الاحزاب (الاتجاه اليميني والاتجاه اليساري والاتجاه الوسط) متواجدة وبالتالي الدولة المصرية اتخدت وقامت بدورها، ويبقى دور المواطن متوقف على مشاركته بشكل إيجابي لأن مشاركته تحمل تأكيد على وحدة الدولة المصرية، كما أن مشاركة المواطن المصري تؤكد على مدى وقوف المواطن مع السياسة التي تنادي بعدم تهجير الفلسطينيين (في ظل التوترات الحالية بين أسرائيل وحماس منذ 7 أكتوبر 2023) والتي تمنع تصفية القضية الفلسطينية والتي تبذل جهوداً كبيرة في سبيل وحدة وسلامة الاراضي المصرية.

من جانبه أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أنه بمناسبة بدء الانتخابات الرئاسية في مصر يوم الأحد القادم، أصدرت الهيئة البيان التالي نصه:

تشهد مصر مرحلةً مهمةً وفارقةً في تاريخها السياسي، باستحقاق الانتخابات الرئاسية 2024، التي تُعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.

وقد تجلى هذا المسار الجاد نحو تعددية سياسية حقيقية، في مشهد التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والذي شمل أربعة مرشحين: