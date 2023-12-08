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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الهدف 200.. سر غضب صلاح لتأخر إنجازه التاريخي/ فيديو جراف

محمد صلاح
محمد صلاح

للمرة الثالثة على التوالي، لم ينجح محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في هز شباك الخصم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، آخرها مواجهة شيفيلد يونايتد في الجولة الخامسة عشر لـ«البريميرليج»، التي حسمها الريدز بهدفين نظيفين، ورغم ذلك تواجد محمد صلاح، في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023.

 

لعنة الهدف 200 تطارد كابتن الفراعنة

يبدو أن «لعنة الهدف 200»، أصابت كابتن منتخب مصر ولاعب ليفربول محمد صلاح، الذي بات على بُعد هدف وحيد من تسجيل هدفه رقم 200 في جميع المسابقات مع ليفربول.

 

 

ولمتابعة المزيد حول غضب محمد صلاح بسبب الهدف رقم 200 .. تابع الفيديو جراف التالي:

محمد صلاح ليفربول الانجليزي هز شباك الخصم الدوري الإنجليزي الريدز

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