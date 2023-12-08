محمد فاروق يطرح سؤالا على الجماهير بعد تعادل الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

طرح الإعلامي محمد فاروق، سؤالا مثيرا على جمهوره ومتابعيه، وذلك بعد تعادل النادي الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد الجزائري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، 8 ديسمبر 2023، على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب نجم الأهلي السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: “مين السبب فى تعادل الأهلي أمام شباب بلوزداد؟”.

ورفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط، في دور المجموعات، من فوزٍ على ميدياما الغاني، وتعادلٍ مع يانج أفريكانز في تنزانيا، ومع شباب بلوزداد في برج العرب.