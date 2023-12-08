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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشكلتنا الأزلية | أول تعليق من كولر بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

كولر
كولر

قال مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي: “احنا مش سعداء بالنتيجة، اعتقد اننا كنا مفروض نكسب ماتش زي ده بسير احداث المباراة احنا كنا احق بالمكسب وضيعنا اهداف كبيرة جدًا ودي بقت مشكلتنا الأزلية ، والتوفيق كان غائب عننا بشكل غريب جدًا ، رغم حزني ولكن انا عرفت ان الماتش التاني خلص تعادل أيضا فكل حاجة تبقى زي ماهي".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في المباراة ‏التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب برج العرب، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏
 
سيطر الأهلي تمامًا على المباراة خاصة في الشوط الأول، ولاحت له أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بهز الشباك بهدفين على الأقل، خاصة في انفراد بيرسي تاو وتسديدة كهربا ومحاولات حسين الشحات ورأسية رامي ربيعة.
 
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 5 في صدارة المجموعة، وارتفع رصيد شباب بلوزداد إلى النقطة 4.
 
الشوط الأول: 
انطلق الأهلي بقوة مع الدقائق الأولى بتمريرات متقنة وانتشار سليم خاصة في الشق الهجومي، معتمدًا على تحركات محمد مجدي أفشة وحسين الشحات في العمق خلف محمود كهربا رأس الحربة.
 
في الدقيقة 2 تصل الكرة إلى كهربا داخل منطقة الجزاء وبدلًا من التسديد يمرر إلى بيرسي تاو لتضيع الفرصة.
 
واصل الأهلي محاولاته الهجومية مع اعتماد المنافس على دفاع المنطقة والهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة على مرمى محمد الشناوي لتوفيق خط وسط ودفاع الأهلي.

في الدقيقة 9 تصل الكرة إلى حسين الشحات في الجانب الأيسر، يراوغ الشحات ويتوغل ولكن دفاع بلوزداد يخطف الكرة إلى حارس مرماه ريس مبولحي.
 
أول فرصة حقيقية للتهديف شهدتها الدقيقة 11 عندما مرر أليو ديانج الكرة إلى محمد هاني في الناحية اليمنى، فمرر سريعًا إلى كهربا داخل منطقة الجزاء الذي سدد قوية ولكن فوق العارضة. 
 
كاد رامي ربيعة يضع الأهلي في المقدمة برأسية من ركلة ركنية في الدقيقة 17 تصدى لها علي معلول، لتصل الكرة إلى كهربا فمررها عالية داخل منطقة الجزاء إلى رامي ربيعة الذي لعب الكرة برأسه ولكن بجوار القائم.

بدأ عدم التوفيق يطارد الأهلي في محاولاته الهجومية خاصة في الدقيقة 20، عندما توغل حسين الشحات بمهارة داخل منطقة جزاء بلوزداد وسدد لترتد من الحارس والدفاع إلى كهربا وهو على بعد مترين من المرمى، فسدد لكن في أقدام الدفاع، لتخرج الكرة إلى ركلة ركنية بدلًا من أن تعانق الشباك.

تعددت محاولات الأهلي الهجومية وكاد يهز الشباك في الدقيقة 27، عندما مرر كهربا الكرة إلى أفشة الذي تقدم وسدد بباطن القدم لكن بجوار القائم.

أهدر بيرسي تاو فرصة هدف محقق في الدقيقة 37 عندما تسلم تمريرة أفشة التي وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى، فتقدم وسدد ولكن في جسد الحارس، وبعدها يهدر حسين الشحات فرصة هدف آخر لتواصل الكرة عنادها مع الأهلي.

مرت الدقائق الأخيرة سريعة وسط محاولات مستمرة للأهلي، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف.

الشوط الثاني:
تصدت العارضة لهدف محقق من رأسية حسين الشحات في الدقيقة 52 عندما مرر بيرسي تاو الكرة عالية في عمق منطقة جزاء بلوزداد، ليتقدم الشحات ويلعب الكرة برأسه أثناء خروج الحارس الجزائري، لكن الكرة ارتدت بغرابة من العارضة.

تعددت الفرص المهدرة للأهلي بغرابة شديدة، ففي الدقيقة 62 مرر علي معلول الكرة عالية إلى كهربا فلعب الكرة برأسه من فوق الحارس المتقدم، لكن الكرة واصلت عنادها ومرت من فوق العارضة.

أجرى الأهلي التغييرين الأول والثاني في الدقيقة 71 بمشاركة إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وخروج أليو ديانج ومروان عطية.

أشهر الحكم في الدقيقة 73 البطاقة الصفراء إلى حارس مرمى شباب بلوزداد ريس مبولحي لتعمده إهدار الوقت.

يدخل الثلاثي أنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد إلى المباراة في الدقيقة 79 على حساب محمود كهربا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.
 
أخطر فرص المنافس في المباراة شهدتها الدقيقة 80 عندما وصلت الكرة إلى طلال بوصوف داخل منطقة جزاء الأهلي فسدد قوية فوق العارضة.
 
لم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد، وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف.
 

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