أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 9 ديسمبر 2023

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت بنحو 10 جنيهات.

سعر الذهب اليوم السبت 9-12-2023

سعر الذهب عيار 24 بيع 3,154 شراء 3,177 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 بيع 2,891 شراء 2,912 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بيع 2,760 شراء 2,780 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 بيع 2,366 شراء 2,383 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 بيع 1,840 شراء 1,853 جنيها.

سعر الذهب عيار 12 بيع 1,577 شراء 1,589 جنيها.

سعر الذهب الاونصة بيع 98,098 شراء 98,809 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب بيع 22,080 شراء 22,240 جنيها.

سعر كيلو الذهب بيع 3,154,286 شراء 3,177,143 جنيها.

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

فوائد الاستثمار في الذهب:

1- الحفاظ على القيمة: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب.

2- تنويع المحفظة الاستثمارية: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

3- الحماية من التضخم: يمكن للاستثمار في الذهب أن يحمي المستثمرين من التضخم، حيث يتمتع الذهب بالقدرة على الحفاظ على قيمته في ظل التضخم، وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب في حالة حدوث التضخم.

4- الاستخدام في الصناعة: يتم استخدام الذهب في العديد من الصناعات مثل الصناعات الإلكترونية والطبية والمجوهرات، وهذا يعني أن الطلب على الذهب سيستمر على المدى الطويل.

طرق الاستثمار في الذهب:

1- شراء الذهب الفعلي: يمكن للمستثمرين شراء الذهب الفعلي في صورة عملات أو أوزان أو مجوهرات، ويتميز هذا النوع من الاستثمار بالسهولة والبساطة، حيث يمكن للمستثمرين شراء الذهب من الأسواق المحلية أو العالمية.

2- شراء الذهب عبر الأسهم: يمكن للمستثمرين شراء الأسهم في شركات التعدين والتنقيب عن الذهب، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر شيوعاً للاستثمار في الذهب، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من الارتفاع في أسعار الذهب والحصول على عوائد مرتفعة.

3- شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة، حيث تتيح هذه الصناديق للمستثمرين الحصول على ملكية الذهب دون الحاجة إلى شراءه فعلياً، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر سهولة وراحة للاستثمار في الذهب.

4- شراء الذهب عبر العقود الآجلة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر العقود الآجلة، حيث يتم الاتفاق على شراء الذهب في وقت محدد في المستقبل، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر خطورة للاستثمار في الذهب.

يمكن للاستثمار في الذهب أن يكون طريقاً جيداً لتحقيق عوائد مرتفعة وتنويع المحفظة الاستثمارية، ويمكن للمستثمرين استخدام العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، ولكن يجب على المستثمرين أن يفهموا المخاطر المرتبطة بكل طريقة من هذه الطرق واتخاذ القرار الصحيح بناءً على أهدافهم الاستثمارية ومستوى المخاطرة الذي يمكنهم تحمله.