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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى أول أيام تصويره|أبطال فيلم " ذعر" يحتفلون بعيد ميلاد مي كساب على طريقتهم الخاصة .. صور

صدى البلد

احتفلت أسرة فيلم "ذعر" بعيد ميلاد الفنانة مي كساب والذي تصادف مع أول يوم تصوير بأحد الفيلات بمنطقة الهرم وذلك بحضور المخرج شادي علي والمنتج أشرف كمال وأبطال العمل أحمد فتحي ومحمود حافظ ومحمد رضوان وشريف أبوهميلة وفادي أشرف والمنتج الفني محمد جمال.


فيلم "ذعر" تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة.. وسوف يتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم على أن يتم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.


يذكر أن فيلم "ذعر" هو التعاون الثالث على التوالي بين المنتج أشرف كمال والفنان أحمد فتحي بعد فيلمي "سقراط ونبيلة" و "5 محي الدين أبو العز".

وقد أثارت الفنانة مي كساب جدلا واسعا على السوشيال ميديا  بعد ظهورها بقوام رشيق وفقدان العديد من الكيلوجرامات، ولكنها صرحت عن خضوعها لعملية تكميم المعدة.

كشفت صور مي كساب على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، عن إطلالاتها و صورها قبل وبعد عملية تكميم المعدة التي من بعدها أصبحت ذات قوام رشيق وممشوق.

من جانب آخر تعتبر مي كساب من النجمات التي تعتمد على البساطة في الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الرسمية أو فساتين السهرة أيضا.

أحدث أعمال مي كساب فيلم ذعر إطلالات مي كساب مي كساب تفقد وزنها اعمال مى كساب

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