مجازر وخداع .. أول تعليق من الصين بعد منع أمريكا وقف إطلاق النار في غزة

قال مندوب الصين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة أن : “التغاضي عن استمرار القتال مع الدعوة إلى منع امتداد الصراع هو خداع للنفس”.

واضاف مندوب الصين: "نأسف لاستخدام واشنطن "الفيتو" ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار رغم استمرار المجازر".

فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في اعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".

وقال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة تعرقل خطوات وقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما أوردته فضائية "الشرق".

أضاف مندوب روسيا أن الوضع استثنائي ويجب أن نتصرف لوقف الحرب في غزة.