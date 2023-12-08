فيتو أمريكي وامتناع بريطاني.. تفاصيل إجهاض قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

أجهضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، مشروع قرار عربي تقدمت به الإمارات، إلى مجلس الأمن الدولي لإقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 63 عاما.

استخدمت الولايات المتحدة، حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار طلب بوقف إنساني فوري لاطلاق النار في غزة، وامتنعت بريطانيا عن التصويت بينما وافقت 13 دولة أخرى القرار بينهم الصين وروسيا وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

ويطلب مشروع القرار من الأطراف التقيد بالتزاماتهم وفق القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، خصوصاً بالنسبة الى حماية المدنيين؛ كما يطلب من الأمين العام أن يواصل موافاة مجلس الأمن بشكل عاجل ومتواصل على حالة تطبيق هذا القرار.

كما يعرب المشروع في الديباجة عن القلق البالغ حيال الوضع الكارثي في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين.