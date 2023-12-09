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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تثقيف الناخبين وتحفيزهم للمشاركة.. كرم جبر يوضح دور الإعلام هذه الفترة والصمت الانتخابي

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن نحن الآن في فترة الصمت الانتخابي وفقاً للمادة 18 للقانون الأنتخابات الرئاسية، مضيفاً أن يحظر الدعاية التي يقوم بها المرشحين وحملاتهم الانتخابية ومؤيديهم بفترة الصمت.


وأضاف «كرم  جبر » من خلال لقاءه برنامج “مانشيت” على قناة "cbc" الذي يقدمه "الإعلامي جابر القرموطي" أن دور الإعلام في هذه الفترة "فترة الصمت الانتخابي"، القيام بتثقيف الناخبين وتحفيزهم للمشاركة في الانتخابات وليس لمرشح بعينه ولكن لمصلحة الأنتخابات بشكل عام.


أشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلي أن فقرة ما قبل الصمت يوجد عدة ظواهر، الظاهرة الأولى في الدعاية الأنتخابية كانت تساير أعلى المعايير الدولية في تغطية الانتخابات.


https://fb.watch/oPlYBSFHZb/?mibextid=Nif5oz

 

كرم جبر الصمت الانتخابي الاعلام الانتخابات مانشيت المعايير الدولية

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