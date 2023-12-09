حاتم صلاح: نجاح على باب العمارة أسعدني وسعدت بالعمل مع المخرج خيرى سالم

استضاف برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة اليوم الجمعة، نجوم مسلسل "على باب العمارة" الذي عُرض مؤخرًا عبر منصة watch it والذي شهد نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه الأول خاصة للفنان الشاب حاتم صلاح بطل المسلسل وكذلك النجوم المشاركون في المسلسل.

وخلال اللقاء قال الفنان الشاب حاتم صلاح ، إنه مبسوط بالعمل للمرة الثانية مع المؤلف مصطفى حمدى بعد فيلم "شلبى" الذى عرض مؤخرا في دور العرض السينمائى، مشيرا إلى أنه دائما يضع الفنان في موقف.



وتابع حاتم صلاح، أن:" انبسطت بالعمل مع المخرج خيرى سالم الذى يتمتع بخفة دم، كذلك الفنان محمد محمود الذى جمعنى به كيميا في المسلسل، و مبسوط بنجاح "على باب العمارة" وخيرى سالم دمه خفيف.