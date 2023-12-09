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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبأهم على جسده.. ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 40 ساعة روليكس| صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب عربي تهريب ٤٠ ساعة رولكس غالية الثمن اخفاهم الراكب علي جسدة، حيث ضبطه في مبني الركاب رقم ٢ تحت قيادة احمد سعد عبد المطلب المدير العام.

الواقعة تعود، أنه أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الأردنية القادمة من عمان مساء اليوم الجمعة، استوقف محمد جمال فرج مأمور اللجنة الجمركية، احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

قام ياسر محمد إبراهيم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف وليد جمال حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ولم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف، وبعرض الامر علي محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة بالانابة والذي قام بمناظرة جواز سفر الراكب، وتبين له كثرة تردداته فقام بتكليف كل من وليد جمال و محمود مصطفي محمد مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا في حضور محمد انور عفيفي رئيس القسم بادارة الامن الجمركي فاسفر التفتيش الذاتي عن ضبط ٤٠ ساعة رولكس اخفاهم الراكب حول ساقيه اسفل الجورب وفي اماكن اخري علي جسده.

امر مصطفي الجندي مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، تزامن الضبط مع عودة الشحات غتوري وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك وافتخار خلف رئيس وحدة العلاقات الدولية، من إجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية، قام "غتوري" بمعاينة المضبوطات واثني علي مجهود ويقظة القائمين بالضبط وشكرهم علي اخلاصهم في العمل.

 

مطار القاهرة الخطوط الأردنية

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