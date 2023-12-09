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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حركة حماس تعليقا على فشل مشروع وقف إطلاق النار

حركة حماس - ارشيفي
حركة حماس - ارشيفي

 أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس وبأشد العبارات إفشال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمشروع القرار في مجلس الأمن المطالب بالوقف الفوري للعدوان على غزة.

واعتبرت حركة حماس، في بيان لها، الإدارة الأمريكية شريكة ومتواطئة في قتل أبناء شعبنا عبر دعمها السياسي والعسكري للاحتلال لمواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة.

كما تقدمت حماس بالشكر إلى الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار، وخصت بالذكر روسيا والصين والمجموعة العربية.

كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية وملموسة لوقف مجازر الاحتلال النازي، التي فاقت فظاعتها أبشع الجرائم التي ارتكبت في العصر الحديث.

ويشار إلى أن  نائب المندوبة الأمربكية روبرت وود “ قال في وقت سابق : "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات الى وقف فوري لإطلاق النار”، معتبرا أن ذلك “سيؤدي فقط الى زرع بذار الحرب المقبلة، لأنه لا رغبة لحماس برؤية سلام مستدام أو حل الدولتين”.

وقد أيد المشروع 13 عضوا، فيما امتتعنت بريطانيا عن التصويت.

وتعد هذه المرة الثانية التي يخفق فيها مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو.

 

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