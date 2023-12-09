مجمع ناصر في غزة يستقبل 62 شهيدا و99 مصابا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ان مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة استقبل خلال 24 ساعة الماضية 62 فلسطينيا و 99 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ذكرت أيضا أن 71 شخصا استشهدوا وأصيب 160 آخرين حيث تم نقلهم جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى خلال 24 ساعة جراء القصف الإسرائيلي المستمر على المحافظة الوسطى.



وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتورة أشرف القدرة في اليوم 63 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صرح بأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر وإبادة جماعية لعوائل بكاملها في المدارس والاحياء السكنية.

وذكر القدرة - بحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة بغزة - أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى والشهداء من المناطق التي تتواجد فيها قواته العسكرية والجرحى ينزفون حتى الموت.

وأشار إلى أنه وصل للمستشفيات فقط 313 شهيدا و 558 إصابة خلال الساعات الماضية ولايزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأعلن كذلك ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 17.487 شهيداً وإصابة 46.480 الف مواطن، مبينا أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء..

وقال أيضا : كما غادر قطاع غزة عبر معبر رفح البري 618 من ( 407 جرحى و 211 مريضا )؛ وان أقل من 1% من الجرحى فقط استطاع مغادرة معبر رفح البري ونفقد عشرات الجرحى يوميا نتيجة عدم توفر العلاج وتأخر خروجهم من غزة.

وأضاف : الاحتلال الإسرائيلي لازال يعتقل 36 كادرا صحيا من قطاع غزة على راسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وتابع القدرة : الاحتلال الإسرائيلي ينفذ جرائم إبادة جماعية في المدارس ومسح للأحياء السكنية شمال غزة ويخرج مستشفياتها عن الخدمة.

ولفت أيضا إلى أن الوضع الصحي في الجنوب كارثي للغاية والمستشفيات فقدت قدراتها الاستيعابية في الأقسام والعنايات المركزة والانشغال فيها بلغ 262 % .

وأردف قائلا : المستشفيات فقدت مثبتات العظام ومختلف المستلزمات والأدوية الجراحية وعلاج الحروق وبنوك الدم فقدت فحص الفيروسات لوحدات الدم ويتم نقل وحدات دم دون فحص ونحذر من خطورة ذلك على الجرحى والمرضى وصحة المجتمع ونضع الجميع عند مسؤولياته لمنع الكارثة.

كما طالب المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لتوفير الحماية والأدوية والوقود لمجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة من أجل تمكين الطواقم الطبية من إعادة تشغيلها وإنقاذ الجرحى والمرضى.

ودعا كافة الأطراف بتوفير ممر انساني امن من اجل ضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود وخروج مئات الجرحى يوميا.

وحث الجهات الدولية علي توفير مستشفيات ميدانية عاجلة لشمال غزة وكذا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك الفوري للأفراج عن الكوادر الصحية المحتجزة بدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وطلب أيضا من الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية لمنع الكارثة الإنسانية والصحية للنازحين في أماكن الايواء.

وناشد المجتمع الولي وعلى راسه منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأممية بالعمل فورا على توفير الفحوصات الفيروسية اللازمة لمأمونية وحدات الدم، مطالبا الطواقم الطبية الموجودة في شمال غزة للتوجه الى مجمع الشفاء الطبي والمستشفيات التي يمكنهم الوصول اليها من أجل انقاذ الجرحى والمرضى.

