من القرن السابع الميلادي.. قصة تدمير أقدم مسجد في غزة بسبب الاحتلال

تعرض أقدم مسجد في غزة لأضرار جسيمة فيما يبدو أنه قصف من قبل الجيش الإسرائيلي، حسبما كشفت لقطات فيديو تم التحقق منها من قبل هيئة الإذاعة البريطانية، تظهر اللقطات أن المسجد العمري الكبير تحول إلى أنقاض، وبقيت فقط المئذنة سليمة.

اتهم مسؤولو حركة حماس الجيش الإسرائيلي بارتكاب "جريمة وحشية بشعة" في تدمير المسجد. ولم يصدر أي تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول الحادثة حتى الآن.

يعود تاريخ افتتاح المسجد إلى القرن السابع، حيث تم بناؤه على موقع كنيسة بيزنطية سابقة. يقع المسجد في البلدة القديمة بمدينة غزة، وقد تعرض للتدمير عدة مرات في صراعات مختلفة وحتى جراء زلزال. ولكن تم إعادة بنائه في كل مرة.

يحمل المسجد اسم الخليفة الثاني في الإسلام، عمر بن الخطاب، ويعتبر معلمًا تاريخيًا هامًا في المنطقة. وتعتبر هذه الهجمات على المواقع الدينية والثقافية جزءًا من الصراع المستمر في المنطقة، مما يزيد من حدة التوتر والانقسامات بين الأطراف المتصارعة.

اتهمت وزارة الآثار التي تديرها حركة حماس في غزة، إسرائيل بقصف المواقع التاريخية والأثرية في القطاع، وحثت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة على المساعدة في حماية هذه المواقع.

واتهمت إسرائيل حماس باستخدام المساجد والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية لإخفاء مقاتليها.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت عمليتها العسكرية في غزة بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وتقول إسرائيل إن 1200 شخص قتلوا واحتجز 240 رهينة في هجوم حماس، وتم إطلاق سراح عدد من الرهائن في وقت لاحق خلال وقف إطلاق النار قصير الأمد، وتقول حماس إن إسرائيل قتلت أكثر من 17177 شخصا في حملتها الانتقامية، من بينهم حوالي 7000 طفل.