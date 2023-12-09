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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البلطي بـ 20 جنيها للكيلو.. تعرف على أسعار الأسماك اليوم السبت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يقدم موقع صدى البلد تقريرا حول أسعار الأسماك اليوم، السبت 9 ديسمبر 2023 بالأسواق المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:-

 سعر بلطي حجم متوسط بسعر من 63 إلى 69 جنيها للكيلو .

سعر بلطي ممتاز كبير من 70 إلى 76 جنيهًا للكيلو .

 سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه للكيلو.

 سعر السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

سعر بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

سعر قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

سعر  بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه للكيلو .

سعر بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

سعر قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك موسى من 160 جنيهًا إلى 290 جنيهًا للكيلو.

سعر أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا للكيلو.

سعرمكرونة سويسي من 75 إلى 105 جنيهات للكيلو.

سعر سمك برانيس إسكندراني من 75 إلى 105 جنيهات للكيلو.

سعر سبيط من 180 إلى 320 جنيهًا للكيلو.

  سعر مكرونة خليجي من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

سعر مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

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 أسعار الجمبري 

 وعن أسعار الجمبري اليوم، السبت،  سجل سعر جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه،  وسجل سعر جمبري طازج متوسط الحجم من 220 إلى 300 جنيه، وسجل سعر جمبري كبير الحجم من 310 إلى 410 جنيهات، وسجل سعر جمبري جامبو من 425 إلى 495 جنيهًا، وسجل سعر جمبري طازج صغير من 95 إلى 195 جنيهًا.

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أسعار سمك البوري

 تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 70 إلى 80 جنيهًا، وكيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 115 جنيهًا ، وتراوح سعر كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، وسمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، وسردين من 65 إلى 85 جنيهًا، وباغة من 20 إلى 50 جنيهًا، وموزة من 70 إلى 90 جنيهًا، ومازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، ووقار من 70 إلى 130 جنيهًا.

وسجل سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا،  وماكريل مجمد من 75 إلى 95 جنيهًا، وسمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، وسردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، وكشر من 50 إلى 70 جنيهًا.

 

اسعار الاسماك بلطى السمك البلطي الأسواني قراميط مكرونة سويسي

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