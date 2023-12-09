ريال مدريد يسعي للحفاظ علي صدارة الليجا اليوم أمام ريال بيتيس

يتجه فريق ريال مدريد إلى ملعب "بينتو فيامارين" لمواجهة ريال بيتيس اليوم السبت في تمام الخامسة والربع مساءً، ضمن فعاليات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

تسعى الفرقة المدربة بواسطة كارلو أنشيلوتي إلى تحقيق الفوز في هذا اللقاء الصعب لتأمين الصدارة في سباق الليجا الإسبانية، حيث تشهد المنافسة تنافسًا قويًا مع فريق جيرونا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كما يلي:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران.

خط الدفاع: ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، ميندي.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، فالفيردي، سيبايوس، يكو باز.

الهجوم: رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز، جونزالو.

من جهة أخرى، يطمح ريال بيتيس في استعادة توازنه وتحقيق الفوز على ريال مدريد، بعد التعادل السابق مع ألميريا بدون أهداف.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن جيرونا في المركز الثاني، في حين يحتل ريال بيتيس المركز السابع برصيد 25 نقطة.