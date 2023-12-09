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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

66 يوما غياب عن مهام عمله.. النبراوي يظهر في نقابة المهندسين اليوم

طارق النبراوي
طارق النبراوي

كشف مصدر داخل نقابة المهندسين، إن المهندس طارق النبراوي، نقيب عام مهندسي مصر يعود اليوم السبت 9 ديسمبر؛ لممارسة عمله من داخل مقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة بعد 66 يوما غياب، حيث تعرض لحادث مؤسف يوم 3 أكتوبر الماضي وهو في طريق العودة للقاهرة من واجب عزاء بمحافظة أسيوط، دخل على إثره المستشفى وأجرى عدة جراحات.

عودة طارق النبراوي 

ويحضر المهندس طارق النبراوي، الذي خضع لأكثر من عملية جراحية جراء الحادث المروع الذي تعرض له؛ اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إضافة لجزء من ندوة "ريادة الأعمال ودورها في الصناعة وكيف تبدأ مشروع صغير؟"، والتي تعقد ضمن سلسلة متنوعة من الفعاليات والندوات التي تحرص شعب النقابة على تنظيمها بشكل متواصل لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة.  

وغادر نقيب المهندسين، يوم 21 أكتوبر الماضي، المركز الطبي بالمقاولون العرب بعد قضاء فترة علاج استمرت أسبوعين، حيث خضع النقيب لجراحتين بعد تعرضه لحادث سير مميت وهو في طريق العودة من صعيد مصر إلى القاهرة.

ودخل نقيب المهندسين مستشفى المقاولون العرب فجر يوم الثلاثاء 3 أكتوبر الماضي، قادما من مستشفى بني سويف العام التخصصي عبر عربة إسعاف مجهزة بعد تعرضه لحادث خطير خلال عودته من أسيوط عقب تقديمه واجب العزاء في المهندس أسامة أنور عضو المجلس الأعلى للنقابة، الذي توفي جراء حادث سير كذلك.

وعانى طارق النبراوي نقيب المهندسين من كسر مضاعف في القدم اليسرى وكسر بالأنف وشرخ أسفل العين اليسرى جراء الحادث.

النبراوي طارق النبراوي نقابة المهندسين نقيب المهندسين مستشفى بني سويف العام المركز الطبي بالمقاولون العرب

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