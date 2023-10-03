يوم حزين داخل نقابة المهندسين|تعرض طارق النبراوي لحادث مؤلم ووفاة نقيب أسيوط

كشف مصدر مقرب من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير على الطريق الصحراوي الشرقي أثناء عودته إلى القاهرة عقب تقديمه واجب العزاء في المهندس أسامة أنور نقيب مهندسي أسيوط، ورئيس قطاع توزيع كهرباء المنيا، الذي وافته المنية إثر حادث أليم أيضا.

حالة طارق النبراوي الصحية

وتُوفي المهندس أسامة محمد أنور، نقيب المهندسين في أسيوط، ورئيس قطاع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، الإثنين، إثر حادث أليم أثناء عودته من عمله إلى محافظة أسيوط.

وأكد المصدر، أن الحالة الصحية للمهندس طارق النبراوي "حرجة بعض الشيء" على حد وصفه، وجار نقه إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة لتقلي العلاج اللازم، والذي قد يتضمن خضوعه لأكثر من عملية جراحية بعد عمل الاسعافات الأولية داخل مستشفى بني سويف العام التخصصي.

فيما كشف المهندس محمد الأمين عضو لجنة التنمية المستدامة داخل نقابة المهندسين تفاصيل الحادث، قائلا: "تعرض المهندس طارق النبراوي لحادث أثناء عودته من واجب عزاء نقيب أسيوط ورئيس قطاع توزيع المنيا، وأسفر الحادث عن كسر في عظمه أسفل العين اليسرى وكسر في الرجل اليسرى".

وأضاف الأمين، في منشور له على صفحته على "فيسبوك": "تعرض السائق لبعض الكسور والكدمات، فيما توفي أثنان من أصحاب إحدى الثلاث سيارات التي تم عمل الحادثة بينها، وتم حجز نقيب المهندسين والسائق في قسم العظام التابع لمستشفى بنى سويف التخصصي لعمل الإشعه والفحوصات، قبل أن يتم نقله في سيارة أسعاف مجهزة إلى القاهرة".

وتوافد عداد كبير من مهندسي بني سويف والمحبين للنبراوي على المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية بعد انتشار خبر تعرضه لحادث سير مؤلم.

ولقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرين، بينهم نقيب المهندسين في حادث تصادم عدة سيارات متتالية، لمسافة 300 متر، على الطريق الصحراوي الشرقي، شمال نفق سنور باتجاه القاهرة، نطاق محافظة بني سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا، من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم عدة سيارات على الطريق الصحراوي الشرقي.

تفاصيل حادث نقيب المهندسين

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ 4 سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي، كلا من:

طارق النبراوي- 75 سنة، بالمعاش، نقيب المهندسين، مقيم مدينة نصر، مصاب باشتباه نزيف في البطن، واشتباه كسر في قاع الجمجمة.

منير سيد زكي- 35 سنة، من سوهاج، عامل، مصاب بكسر مضاعف في القدم الأيمن، واشتباه ما بعد الارتجاج.

حسن الضبع حسن- 43 سنة، من سوهاج، عامل، مصاب بكسر مضاعف في القدم اليسرى.

ناجي محمد محمود- 62 سنة، من سوهاج، بالمعاش، مصاب بكسر مضاعف في القدم اليمنى.

أحمد صلاح أحمد- 43 سنة، سائق، من القليوبية، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري.

إسلام أحمد عبد المنعم- 27 سنة، مقيم بحلوان، مصاب بجرح في الجبهة، وسحجات وكدمات.

مرقص فخري- 55 سنة، أعمال حرة، من أسيوط.

كمل استقبل المستشفى متوفيان اثنان، وهما:

أحمد عبد المنعم أحمد- 52 سنة، سائق، من حلوان.

إسلام حنفي أبو المجد- 23 سنة، من سوهاج.

وأودعت الجثتين في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

حادثة طارق النبراوي