إصابات خطيرة لـ نقيب المهندسين في حادث على الصحراوي الشرقي ببني سويف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرين، بينهم نقيب المهندسين في حادث تصادم عدة سيارات متتالية، لمسافة 300 متر، على الطريق الصحراوي الشرقي، شمال نفق سنور باتجاه القاهرة، نطاق محافظة بني سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا، من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم عدة سيارات على الطريق الصحراوي الشرقي.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ4 سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي، كلا من:

1- طارق عزت النبراوي- 75 سنة، بالمعاش، نقيب المهندسين، مقيم مدينة نصر، مصاب باشتباه نزيف في البطن، واشتباه كسر في قاع الجمجمة.

2- منير سيد زكي- 35 سنة، من سوهاج، عامل، مصاب بكسر مضاعف في القدم الأيمن، واشتباه ما بعد الارتجاج.

3- حسن الضبع حسن- 43 سنة، من سوهاج، عامل، مصاب بكسر مضاعف في القدم اليسرى.

4- ناجي محمد محمود- 62 سنة، من سوهاج، بالمعاش، مصاب بكسر مضاعف في القدم اليمنى.

5- أحمد صلاح أحمد- 43 سنة، سائق، من القليوبية، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري.

6- إسلام أحمد عبد المنعم- 27 سنة، مقيم بحلوان، مصاب بجرح في الجبهة، وسحجات وكدمات.

7- مرقص فخري- 55 سنة، أعمال حرة، من أسيوط.

كمل استقبل المستشفى متوفيان اثنان، وهما:

1- أحمد عبد المنعم أحمد- 52 سنة، سائق، من حلوان.

2- إسلام حنفي أبو المجد- 23 سنة، من سوهاج.

وأودعت الجثتين في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.