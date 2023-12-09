عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تستعد لتأمين انتخابات الرئاسة.. استنفار أمني بكافة المحافطات | صور

استنفار امنى
استنفار امنى

 

 أنهت وزارة الداخلية إستعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة التأمين التى أقرها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وفق أعلى المعايير الفنية والتخطيط الدقيق والتدريب الجيد للعناصر الشرطية المشاركة ، ورفع درجة الإستعداد القصوى لهم ، من خلال تكثيف الإنتشار الأمنى بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة. 

كما تم تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية ومحيط اللجان الإنتخابية للمساهمة فى توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان ، والتعامل الفورى مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الإنتخابية ، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين لاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

 وفى سياقٍ متصل تعمل غرف العمليات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية على مدار الـ 24 ساعة ، والتى تتولى متابعة كافة البلاغات والإخطارات وتوجيه القوات لمحل البلاغات للتعامل الفورى والسريع.

  وفى هذا الإطار قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية على مستوى الجمهورية بمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة والمرور الميدانى على القوات المشاركة ، للإطلاع على مدى جاهزيتها لأداء المهام الموكلة إليها وإلمامها بها ، والتشديد على مراعاة الجانب الإنسانى خلال التعامل مع المواطنين ، خاصةً مع كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.  

هذا وتؤكد وزارة الداخلية على إستنفار كافة الطاقات وإلتزام رجال الشرطة بآداء كافة المهام الموكلة إليهم فى الإطار القانونى للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين ، كما تؤكد على ضرورة تلاحم وترابط المواطنين مع رجال الشرطة من أجل الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد ، وتهيب بالجميع الإلتزام بالتعليمات والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كافة الجهود لتأمين سير الإنتخابات الرئاسية لعام 2024 م ، والإهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الإنتخابية، ووفقاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية.

f02fe819-7221-481e-af82-49183fddc69e
f02fe819-7221-481e-af82-49183fddc69e
e602ed0a-facd-43f2-9f24-7436684fb68c
e602ed0a-facd-43f2-9f24-7436684fb68c
e602ed0a-facd-43f2-9f24-7436684fb68c
e602ed0a-facd-43f2-9f24-7436684fb68c
e413286c-b87e-4b5d-bd54-a4026073171d
e413286c-b87e-4b5d-bd54-a4026073171d
53290904-6a4c-4055-8f67-a98e6d2d0ca6
53290904-6a4c-4055-8f67-a98e6d2d0ca6
d666aa8d-10fa-48b9-bf6e-24113a077653
d666aa8d-10fa-48b9-bf6e-24113a077653
d1b218a1-c73b-4c6e-b6a9-1f5819500e40
d1b218a1-c73b-4c6e-b6a9-1f5819500e40
516610a6-ab09-4bc8-8068-32ed52a03424
516610a6-ab09-4bc8-8068-32ed52a03424
6c026c27-4929-4d08-ac43-343a05f7236b
6c026c27-4929-4d08-ac43-343a05f7236b
fcc81fcf-7977-404e-b017-5b4c0a7f8ebe
fcc81fcf-7977-404e-b017-5b4c0a7f8ebe
d761dc46-d93b-4a9e-8d1d-c8d24c3fa632
d761dc46-d93b-4a9e-8d1d-c8d24c3fa632
bbe84ff0-a1ef-428b-910a-f3aeb2853fe2
bbe84ff0-a1ef-428b-910a-f3aeb2853fe2
c018e0af-5c16-47b3-a316-8d69cf4d6c1c
c018e0af-5c16-47b3-a316-8d69cf4d6c1c
2807e378-5d5c-4b6f-844f-024595c81b29
2807e378-5d5c-4b6f-844f-024595c81b29
cfc0b81a-0a71-428b-ab81-79bd66d411f2
cfc0b81a-0a71-428b-ab81-79bd66d411f2
54863291-becb-4a5f-906e-82241830a510
54863291-becb-4a5f-906e-82241830a510
381df932-a8e7-4a1e-82ad-7d017d2d1621
381df932-a8e7-4a1e-82ad-7d017d2d1621
9bf5b636-2f56-4d45-9874-d40d963689ae
9bf5b636-2f56-4d45-9874-d40d963689ae
b20dcec0-639d-43a2-857a-e3a91464a524
b20dcec0-639d-43a2-857a-e3a91464a524
1f493dfe-dc4f-46cb-b93b-d6e25709e2ae
1f493dfe-dc4f-46cb-b93b-d6e25709e2ae
cccf6012-620b-4eef-888e-b487f5ad36c9
cccf6012-620b-4eef-888e-b487f5ad36c9
الاستعداد القصوى الانتشار الأمني التدخل السريع التعامل الفوري الطرق والمحاور الرئيسية انتخابات الرئاسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

4 جثث.. «صدى البلد» يكشف أسرار جديدة في جريمة مهندس دار السلام

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

مفاجأة.. اعترافات مهندس دار السلام: ضربتهم بالنار وحطيت عليهم أسمنت عشان الرائحة

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

12 مليار دولار.. مبلغ ضخم ينعش خزينة مصر وإعلان سار بشأن الدولار

ترشيحاتنا

الذروة الثلاثاء.. موجة تقلبات جوية حادة تضرب البلاد والأرصاد تحذر المواطنين

كتائب القسام تعلن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بحي الشيخ رضوان

القوة الضاربة.. محمد صلاح يزين تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في البريميرليج

بفستان ملفت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها|شاهد

من هم الـ VIP.. فئات مسموح لهم بمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

لتعزيز الاحتياطي| مصر تفاجئ الأسواق بصفقات قمح ضخمة بهذه الكميات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجانب المكملات.. أطعمة تقضي على فقر الدم| تعرف عليها

شاهد.. بوسي تثير الجدل بأناقتها في أحدث ظهور لها

جون ميلتون.. كيف تناول خلق العالم في الفردوس المفقود

لتجنب الإغماء المفاجئ.. جمال شعبان يكشف عن الوصايا العشر لمرضى الضغط المنخفض

فيديو

صورة رقمية بـ 5 دولارات.. كيف تساهم الفكرة في دعم غزة| فيديوجراف

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ