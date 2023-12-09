الزمالك يستقبل مؤمن زكريا قبل قمة الناشئين أمام الأهلي.. صور

استقبل أحمد سليمان ومحمد طارق عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤمن زكريا نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي على هامش حضوره لمباراة قمة الشباب لمواليد 2005 على ملعب الأبيض، اليوم وحرص الثنائي على الترحيب بمؤمن زكريا فور وصوله لمقر النادي.

وقام أحمد سليمان ومحمد طارق عضوا مجلس الإدارة باصطحاب مؤمن زكريا الذي سبق له ولعب في صفوف الأبيض من قبل، لملعب حلمي زامورا بمقر القلعة البيضاء قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.