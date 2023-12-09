حارس فيوتشر: تواجد جماهير اتحاد العاصمة الجزائري لن يرهبنا ونستعد للمباراة جيدا

أكد محمود حمدي حارس مرمي فريق مودرن فيوتشر على استعداد الفريق لمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري ببطولة الكونفدرالية الأفريقية غداً الأحد بالجزائر.

وقال محمود حمدي خلال المؤتمر الصحفي: كلا الفريقين حقق الفوز في أول مواجهتين، استعدينا بشكل جيد وسنحارب من أجل تحقيق المركز الأول.

واردف: مواجهة الغد قوية والتواجد الجماهيري غدا لن يرهبنا، اعتدنا على مثل هذه المواقف، خصوصا عندما نواجه الأهلي والزمالك في مصر.

واكد ان فيوتشر يمتلك خبرات سابقة في هذه البطولة وتعرض لمثل هذه المواقف، وأرى أن التواجد الجماهيري غداً سيكون حافزا لفريقنا، نحن نحب مثل هذه الأجواء، مضيفا: حضرنا إلى الجزائر من اجل الفوز، وهدفنا الثلاث نقاط فقط.