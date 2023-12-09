الأهلي يبدأ استعداده للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي اليوم، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الأحد في إطار البرنامج الموضوع للفريق استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر إلى المملكة العربية السعودية يوم الإثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

ويلعب الفريق الأول بالنادي الأهلي يوم الجمعة المقبل أمام الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزلندي، إذ يلتقي الفريق السعودي مع بطل نيوزلندا في الثامنة مساء يوم 12 من ديسمبر على أن يلعب الفائز من تلك المباراة أمام الأهلي يوم 15 من الشهر ذاته.