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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يطالب المدنيين في خان يونس بمغادرة جزء كبير من المنطقة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

وسط قتال عنيف في مدينة خان يونس وما حولها في جنوب غزة، أصدر الجيش الإسرائيلي ما أسماه 'نداء عاجل' للمدنيين لمغادرة جزء كبير من المنطقة.

وفي منشور على موقع X، تويتر سابقا، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي “نداء عاجلا إلى سكان أحياء الكتيبة والمحطة ومركز المدينة في محافظة خان يونس” للإخلاء.
وحدد أدرعي خمس كتل في الخريطة التي نشرها الجيش الإسرائيلي والتي تم توجيه الناس للإخلاء منها.

وقال على قناة X: “ندعوكم إلى مغادرة مكان تواجدكم بشكل عاجل والتوجه نحو الملاجئ المعروفة غرب خان يونس”.

ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين قد يكونون على علم بالتعليمات نظرا لعدم وجود شبكات اتصالات وتوافر الإنترنت في معظم أنحاء غزة. ومن غير الواضح أيضًا ما هي الملاجئ التي يشير إليها أدرعي؛ وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على مزيد من التوضيح.

بعض السياق: منذ انهيار الهدنة بين إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي، استأنفت إسرائيل حملتها العسكرية في غزة وتقاتل في مدينة خان يونس الجنوبية كجزء من جهودها لتدمير الجماعة المسلحة التي تقف وراء هجمات 7 أكتوبر القاتلة.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن خان يونس هي 'المعقل الرئيسي' لحماس، وقال في تحديث يوم الجمعة إنه يقاتل 'من بيت إلى بيت' في المدينة، ثاني أكبر مدينة في غزة.

آفيخاي آدرعي الجماعة المسلحة الجيش الإسرائيلي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال

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