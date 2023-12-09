أهلي 2009 يفوز على بيراميدز بهدفين دون رد في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٣ من بطولة الجمهورية.

افتتح علي سامح أهداف الأهلي في شوط المباراة الأول بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف خالد يحيى الهدف الثاني في شوط المباراة الثاني.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة ٣١، محرزًا ٢٩ هدفًا مقابل ١١ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلًّا من ياسر محمدين مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.