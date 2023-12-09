مرموش يحقق رقما مميزا بهدفه في مرمى بايرن ميونيخ بالدوري الألماني

نجح المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، في إحراز هدف تقدم فريقه ضد ضيفه بايرن ميونخ، مساء اليوم السبت، في الجولة 14 من الدوري الألماني.



وبدأ الدولي المصري، المباراة في تشكيل فرانكفورت الأساسي، ليمنح أصحاب الأرض، فرصة التقدم مبكرًا، بعد مرور 12 دقيقة على بداية اللقاء.



وجاء الهدف بعد كرة ارتدت داخل منطقة الجزاء، تابعا مهاجم فولفسبورج السابق، ليمهدها لنفسه قبل توجيه تسديدة أرضية زاحفة، عجز مانوير نوير عن التصدي لها.



ويعد هذا الهدف هو الأول لصاحب الـ 24 عامًا في شباك البافاري، بعدما عجز عن ذلك في 5 مواجهات سابقة، جميعها في البوندسليجا.



ولم يكتف مرموش بهدف التقدم، بل كان نقطة انطلاق هجمة خاطفة أسفرت عن الهدف الثاني، قبل أن يصنع الثالث لزميله هوجو لارسون، وذلك في غضون 24 دقيقة فقط.



وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن مرموش سجل خامس أهدافه في أول ربع ساعة من المباريات التي خاضها في البوندسليجا هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر.



وأضافت "آخر لاعب فعل ذلك بقميص فرانكفورت، كان بيرند هولزينباين بموسم 1976-1977".



ولعب مرموش ضد بطل ألمانيا بقمصان فولفسبورج، شتوتجارت وفرانكفورت، لم يذق خلالها طعم الفوز حتى الآن.



