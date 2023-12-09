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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موظفو مصر على موعد مع 121 يومًا من الراحة في 2024

صدى البلد

زاد اهتمام المصريين بمعرفة جدول الإجازات الرسمية في 2024، مع قرب انتهاء السنة الجارية وهو ما انعكس على محركات البحث، وفي إطار الخدمات اليومية التي يقدمها "صدى البلد" لقرائه نستعرض خلال السطور الآتية مواعيد الإجازات الرسمية في 2024، التي تبدأ بعيد الميلاد المجيد.

تعد الإجازات الرسمية في مصر فرصة للراحة والاسترخاء، والسفر وزيارة الأقارب والأصدقاء، وممارسة الهوايات المختلفة.

مع قرب حلول العام الميلادي الجديد، الذي يسعى خلاله المواطنون في مصر إلى قضاء عطلتهم على النحو الذي يدخل السرورعليهم، بدأ كثيرون في الاستفسار عن جدول الإجازات الرسمية في 2024.

وبحلول عام 2024، سيكون المصريون على موعد مع الحصول على 121 يومًا إجازة، بواقع 17 يوما عطلة رسمية، يُضاف إليها 104 أيام من مجموع العطلات الأسبوعية (يومي الجمعة والسبت)، فيما سيتمتع الطلاب بأيام إضافية في إجازة نصف العام.

 

الإجازات الرسمية في 2024

بعيدًا عن يومي الجمعة والسبت، في أشهر يناير، وأبريل، ومايو، ويونيو، ويوليو، وأخيرًا في أكتوبر، سيتمتع المصريون بالعديد من العطلات الرسمية.

في يناير، سيحتفل المصريون بعيد الميلاد المجيد في اليوم السابع من الشهر، بخلاف الاحتفال بعيد الشرطة المصرية وعيد ثورة يناير في يوم 25.

وسيحتفل المصريون بعيد الفطر المبارك في الفترة ما بين يومي 10 إلى 12 أبريل، وفي يوم 25، سيحيون ذكرى تحرير سيناء.

ومع حلول شهر مايو، سيحتفل المصريون بعيد العمّال، وبعد 5 أيام، سيحتفون بإجازة شم النسيم.

وسيحتفل المصريون بعيد الأضحى المبارك في الفترة ما بين يومي 17 إلى 20 يونيو، مع إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو في نهاية الشهر.

فيما تحل رأس السنة الهجرية في الثامن من شهر يوليو المقبل، قبل أن يحتفي المصريون بالمولد النبوي الشريف في يوم 16 من نفس الشهر، قبل أن يحيوا ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

إلى أن يصلوا إلى شهر أكتوبر، يحين احتفال المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر عام 1973 المجيدة.

 

إجازة نصف العام الدراسي

يبدأ طلاب المدارس والجامعات في مصر إجازة نصف العام في الفترة ما بين 27 يناير من عام 2024، حتى 8 فبراير من نفس العام، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ومن المقرر أن تمتد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات إلى نحو أسبوعين، ثم يتم استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

أول إجازات 2024

سيكون عيد الميلاد المجيد أول الإجازات الرسمية فى عام 2024 التي من المنتظر أن تتغير مواعيدها وفقا لقرارات مجلس الوزراء، لترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، ولتتوافق مع الإجازات الأسبوعية، ويحصل الموظفون علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.


إجمالي عدد الإجازات الرسمية لعام 2024


-يوم 7 يناير 2024 إجازة الاحتفال برأس السنة الميلادية 
-يوم 25 يناير2024  إجازة بمناسبة أعياد الشرطة 
-من يوم 10 ابريل 2024 إلى يوم 12 أبريل 2024 ، إجازة عيد الفطر المبارك 
-25 أبريل 2024 إجازة عيد تحرير سيناء
-يوم 1 مايو 2024 إجازة عيد العمال
-يوم 6 مايو 2024 إجازة شم النسيم.
-من يوم 17 يونيو 2024 وحتي يوم 20 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك
- 30 يونيو 2024 إجازة  بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
-يوم 8 يوليو 2024 إجازة عيد رأس السنة الهجرية
-يوم 16 يوليو 2024 إجازة المولد النبوي الشريف
-يوم 23 يوليو 2024 إجازة  بمناسبة ذكرى ثورة 1952
-يوم 6 أكتوبر 2024 إجازة  بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 1973.

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