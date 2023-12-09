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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الرمان؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد مذهلة للرمان..


العناصر الغذائية في الرمان
مضادات الأكسدة، الألياف، الماء والكربوهيدات، فيتامين ( C)، فيتامين ( K) الضروري لتجلط الدم، الحديد، والكالسيوم، والنحاس، والمنغنيز، والبوتاسيوم المهم لصحة القلب.

فوائده الرمان:
1. تعزيز صحة الفم والأسنان
2. يُساهم في خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة بانسداد الأوعية، وأمراض القلب، وتصلب الشرايين.
3. المساهمة في الوقاية من السرطان وهنالك العديد من الدراسات القائمة حول فوائد الرمان على محاربة سرطان البروستاتا.
4. المساهمة في الوقاية من فقر الدم لغناه بعنصر الحديد في الرمان 
5. المساعدة في التخفيف من حالات التهاب المفاصل.
6. المساعدة في علاج التهابات العيون.
7. المساهمة في الوقاية من هشاشة العظام.
8. المساهمة في تعزيز نضارة البشرة وإبطاء الشيخوخة.
9.  المساعدة في خسارة الوزن

فوائد عصير الرمان
1. يُعزز الجهاز الهضمي.
2. يُساهم في مكافحة السكري.
3. يعالج الالتهابات. 
4. يُساهم في حماية القلب من الأمراض.
5. يقوي الذاكرة.
6. يحسن الخصوبة، والأداء الجنسي.

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