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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفيات جامعة بنها ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية المستشفيات خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غدا الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.
كما أكد الدكتور عمرو الدخاخني، أن عملية رفع حالة الطوارئ تبدأ من اليوم بجميع أقسام ووحدات المستشفيات والاستقبال والطوارئ، استعدادا للانتخابات الرئاسية وأخذ الاحتياطات اللازمة.
وشدد الدخاخني على تواجد جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين بمختلف الأقسام والوحدات، والتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل والأشعات والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته.

جامعة بنها مستشفيات جامعة بنها المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها رفع حالة الطوارئ رئيس جامعة بنها

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