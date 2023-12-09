اللي مش هينفذ كلامي هيتحاسب.. محافظ السويس يوجه تحذيرا للمسئولين بسبب المواطنين

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعا، برؤساء الأحياء، ومدير مديرية التموين، حضره أحمد وزيري السكرتير العام المساعد.

وأكد المحافظ، أهمية المتابعة الجادة والرقابة الشديدة؛ لتوفير السلع الغذائية، وضخ كميات من السكر للمجمعات والمحلات، بأسعار في متناول الجميع، والبعد عن الاستغلال للسلع، والعمل على ضبط الأسعار.

وشدد المحافظ، على مديرية التموين، بدعم المنافذ والشوادر بالسلع الرئيسية، مع المتابعة المستمرة للأسعار.

وحذر الجميع، بالمحاسبة؛ في حالة عدم تنفيذ التوجيهات، من لأجل صالح المواطن السويسي، وتوفير السلع الغذائية له.