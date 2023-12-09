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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وحش الفلاجشيب.. موبايل تفوق على كل المنافسين وبسعر أرخص

هاتف وان بلس OnePlus
هاتف وان بلس OnePlus 11

حقق هاتف OnePlus 11 شهرة واسعة، كما حاز على إعجاب الكثير من المستخدمين، حيث استطاع الهاتف أن يتفق على معظم المنافسين في السوق مع إمكاناته العالية وسعره المناسب للغاية مقارنة بأسعار هواتف الفلاجشيب. 

يحتوي OnePlus 11 على شاشة عالية الجودة ونظام تشغيل OxygenOS فائق السلاسة، مع ميزة دعم معدل تحديث متغير بين 1-120 هرتز، مما يساعد الجهاز على توفير البطارية بشكل أفضل. 

يحتفظ OnePlus 11 بتأثيرات انتقالية سلسة ولطيفة طوال فترة الاستخدام بعد عدة سنوات، كما تتكون الشاشة والظهر من الزجاج، والإطار مطلي بالمعدن، ويتم حماية وحدة الكاميرا بإطارين، وفقًا لموقع Medium التقني. 

 

كما تكمن قوة الكاميرا الرئيسية في قدرتها على إعادة إنتاج التفاصيل بشكل جيد للغاية في البيئات الساطعة ومنخفضة الإضاءة، وعند مقارنته بهاتفي iPhone 14 Pro Max وGalaxy S23 Ultra، فإن هاتف OnePlus 11 يعمل بشكل أفضل.

ونعرض فيما يلي المواصفات الخاصة بهاتف وان بلس OnePlus 11 ، وكذلك السعر الخاص به في السوق المصرية، ومن الجدير بالذكر فإن أسعار الهواتف تختلف حسب النسخة والمتجر.

 

سعر هاتف وان بلس OnePlus 11 

ويتوفر هاتف وان بلس OnePlus 11 في السوق المصري بسعر يبدأ من 35 ألف و 990 جنيه مصري. 

مواصفات هاتف وان بلس OnePlus 11 

حصل OnePlus 11 على شاشة بحواف منحنية من نوع Samsung E4 AMOLED، وقياس 6.7 بوصة مع جودة عرض +QHD  مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus، وتقنيات LTPO 3.0 و+HDR10 وDolby Vision، وتصنيف IP54 لمقاومة المياه والغبار.  

وبالنسبة لعشاق التصوير، يمتلك OnePlus 11 كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي من تصنيع شركة سوني Sony IMX980 بدقة 50 ميجابكسل مزود بـنظام التثبيت البصري OIS وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل من سوني نوع IMX581 ، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل مع دعم OIS وتقريب بصري 3x، بالإضافة إلىكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، مع فلاش LED في الخلف. 

 

ويعمل OnePlus 11 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني، ويقترن  بذاكرة وصول عشوائي مع ما  يصل لـ 16 جيجا بايت رام نوع LPDDR5x وما يصل إلى 512 جيجا بايت من تخزين UFS 4.0.

 

ويحتوي OnePlus 11على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 100 وات، مع ومنفذ للشحن من نوع USB-C، وبلوتوث Bluetooth 5.3 وتردد مزدوج و تقنية اتصال NFC ، مع واي فاي WiFi-7.

 

صور تم التقاطها بكاميرا هاتف وان بلس OnePlus 11

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