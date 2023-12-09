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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمنخفضي الدخل.. أرخص موبايل سامسونج ممكن تشتريه

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A04

يمكن شراء هاتف ذكي بمواصفات جيدة للغاية بسعر أقل من 4 آلاف جنيه، عن طريق شركة سامسونج وعدد من الشركات العملاقة التي توفر هواتف مميزة بسعر رخيص لذوي الدخول الضعيفة من الشباب أو محدودي الدخل. 

 

ويتمتع هاتف سامسونج Samsung Galaxy A04 بشاشة مميزة وكاميرا جيدة للغاية مع بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى سعر رخيص جدًا.  

 

ونعرض فيما يلي المواصفات الخاصة بهاتف سامسونج Galaxy A04، وكذلك السعر الخاص به في السوق المصرية، ومن الجدير بالذكر فإن أسعار الهواتف تختلف حسب النسخة والمتجر.

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A04

ويتوفر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A04 في السوق المصري بسعر يبدأ من 3 آلاف و 910 جنيه مصري. 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A04

 

حصل هاتف سامسونج Galaxy A04 على شاشة عرض PLS LCD حجم 6.5 بوصة، بدقة وضوح 720x1600 بيكسل، مع كثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل 81.3%، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف. 

 

وبالنسبة لعشاق التصوير، يمتلك هاتف سامسونج Galaxy A04 كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل فتحة عدسة واسعة مع مستشعر آخر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجا بيكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A04 من خلال معالج ثماني النوى، مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 و 6 و 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 32 و 64 و 128 جيجابايت ويمكن زيادتها من خلال بطاقة microSDXC. 

 

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy A04 على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة لا يمكن إزالتها، مع نظام تشغيل أندرويد . 

 

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