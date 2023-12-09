على قد ميزانيتك.. موبايل من سامسونج فيه كل المواصفات اللي محتاجها

لا تزال هناك فرصة كبيرة أمام محبي وعشاق هواتف سامسونج في الحصول على هاتف ذكي مميز بتصميم أنيق وإمكانات قياسية تشبه "هواتف الفلاجشيب" من الفئة الرائدة والتي يفضلها الكثير.

ومؤخرًا حاز هاتف سامسونج المميز Galaxy A23 على إعجاب الكثير من المستخدمين، حيث يضم الهاتف عدة مواصفات قياسية في الأداء والبطارية والكاميرا مع معالج كوالكوم المميز Snapdragon 680 4G بالإضافة لبطارية 5000 مللي أمبير.

ونعرض فيما يلي المواصفات الخاصة بهاتف سامسونج Galaxy A23 ، وكذلك السعر الخاص به في السوق المصرية، ومن الجدير بالذكر فإن أسعار الهواتف تختلف حسب النسخة والمتجر.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A23

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A23 في السوق المصرية بسعر حوالي 7 آلاف و499 جنيها.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A23

وحصل سامسونج Galaxy A23 على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة 1080x2408 بيكسل، بالإضافة إلى حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة.



ولعشاق التصوير، يمتلك سامسونج Galaxy A23 بكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي سامسونج Galaxy A23 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، مع ألوان الأبيض و الأزرق و الأسود والبرتقالي.

ويقدم سامسونج Galaxy A23 أداء قوي، حيث يعمل بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G من شركة كوالكوم، يدعم تقنية 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 610 ، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام ، وسعة تخزين 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.



