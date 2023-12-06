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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أجمل سامسونج في العالم.. سعر Galaxy Z Flip 5 بالإمارات

Samsung Galaxy Z
Samsung Galaxy Z Flip5

توفقت سامسونج الكورية على نفسها عند تقديمها أجمل جوال فى مجموعتها، وهو الأكثر أناقة على الإطلاق بشاشة قابلة للطي Samsung Galaxy Z Flip5

بلغ سعر جوال Samsung Galaxy Z Flip5 فى الإمارات سعة 256 جيجابايت إلى 2725 درهم إماراتي، وسعة 512 جيجابايت مقابل 2795 درهم.

جاء جوال Samsung Galaxy Z Flip5 بشاشة رئيسية قياس 6.7 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وشاشة خارجية قياس 3.4 بوصة من نوع Super AMOLED مع طبقة حماية أيضاً من نوع Corning Gorilla Glass Victus+.

يعمل جوال Samsung Galaxy Z Flip5 بنظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة المستخدم One UI 5.1.1، من خلال معالج Qualcomm SM8550 Snapdragon 8+ Gen 2 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 740.

يتوفر جوال Samsung Galaxy Z Flip5 بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، وهي  من نوع UFS 4.0 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy Z Flip5

يحمل جوال Samsung Galaxy Z Flip5 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية ultrawide دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

والكاميرا الأمامية لجوال Samsung Galaxy Z Flip5 المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 30 فريم بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy Z Flip5

يقدم جوال Samsung Galaxy Z Flip5 بطارية قوية سعة 3700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات تشحن من 0 إلى 50٪ فى 30 دقيقة فقط، و 15 وات للحشن اللاسلكي، و7.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي.

يوفر قارىء لبصمات الأصابع على جانب الجهاز، والإطار مصنع من الألومنيوم المقوى؛ للحماية من الخدش، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة.

Samsung Galaxy Z Flip5

تستطيع شراء جوال Samsung Galaxy Z Flip5 في 7 ألوان هي، الأخضر الفاتح، الكريمي، اللافندر، الرمادي، الأصفر، الأزرق، الأخضر، والجرافيتي.

سامسونج Samsung Galaxy الامارات Samsung Galaxy Z Flip5

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