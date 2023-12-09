أبو العينين: سنرصد بمنتهى الدقة كل الإيجابيات والسلبيات في الانتخابات الرئاسية

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، في اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات وبعثة الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، وذلك في حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد".

وقال أبو العينين: الإعداد الجيد الذي رأيناه في كل سفارات مصر بالانتخابات الرئاسية بالخارج أعطى رسالة حقيقية للتحضر وصورة مصر العصرية الحديثة ".

وأضاف أبو العينين: "حريصون أن تسير العلمية الانتخابية في مسارها الديمقراطي الطبيعي".

وتابع أبو العينين :"سوف نرصد بمنتهى الدقة والأمانة كل الإيجابيات والسلبيات في الانتخابات الرئاسية وسوف نمر على مجموعة كبيرة من اللجان الانتخابية ".

واكمل أبو العينين :" سنحتفل سويا بالجمهورية الجديدة في إطار ديمقراطي".