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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو العينين: سنرصد بمنتهى الدقة كل الإيجابيات والسلبيات في الانتخابات الرئاسية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط،  في اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات وبعثة الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، وذلك في حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد".

بحضور أبو العينين.. تفاصيل اجتماع الوطنية للانتخابات بالجمعية البرلمانية للبحر المتوسط

النائب محمد أبو العينين: جمعية برلمان البحر المتوسط جاهزة لمتابعة انتخابات الرئاسة بإنصاف ومصداقية

وقال أبو العينين: الإعداد الجيد الذي رأيناه في كل سفارات مصر بالانتخابات الرئاسية بالخارج أعطى رسالة حقيقية للتحضر وصورة مصر العصرية الحديثة ".

 

وأضاف أبو العينين: "حريصون أن تسير العلمية الانتخابية في مسارها الديمقراطي الطبيعي".

وتابع أبو العينين :"سوف نرصد بمنتهى الدقة والأمانة كل الإيجابيات والسلبيات في الانتخابات الرئاسية وسوف نمر على مجموعة كبيرة من اللجان الانتخابية ".

واكمل أبو العينين :" سنحتفل سويا بالجمهورية الجديدة في إطار ديمقراطي".

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