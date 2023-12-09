بحضور أبو العينين.. تفاصيل اجتماع الوطنية للانتخابات بالجمعية البرلمانية للبحر المتوسط

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وفد الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب حضروا اجتماع بالهيئة الوطنية للانتخابات .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، إن الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط تمثل حوالي 24 دولة حول العالم.

وتابع :" الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط تضم عدد كبير من ممثلي الدول المكونة للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط ".

وأضاف :"تم في الاجتماع شرح كافة إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعداد للانتخابات الرئاسية المصرية ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى :" النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب يترأس بعثة الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبعثة سوف تجري جولات في مختلف المحافظات ".

ولفت الإعلامي احمد موسى :" النائب محمد أبو العينين تحدث في الاجتماع عن نزاهة الانتخابات ودور القضاء المصري في الإشراف على الانتخابات الرئاسية".