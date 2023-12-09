سيناء خط أحمر.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن سيناء خط أحمر بالنسبة لنا والأمن القومي المصري خط أحمر .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك محاولات رهيبة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء".

وتابع الإعلامي أحمد موسى منفعلا:" أسامة حمدان أحد عناصر حماس صرح بأنهم سيقاومون إسرائيل من مصر "، مضيفا:" سيناء دي بتاعتنا إحنا وبقول لأسامة بلدنا محدش يدخلها وأنت عايز تدخلني حرب مع إسرائيل ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى : :" لازم حماس تعتذر عن تصريح أسامة حمدان ولايمكن نسمح أن يتم استغلال أرضنا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" وأنا بقول لحماس وأسامة حمدان قاوم إسرائيل من ارضك في قطاع غزة وليس مصر ونحن لن نسمح بذلك".