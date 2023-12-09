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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيناء خط أحمر.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن سيناء خط أحمر بالنسبة لنا والأمن القومي المصري خط أحمر .

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك محاولات رهيبة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى منفعلا:" أسامة حمدان أحد عناصر حماس صرح بأنهم سيقاومون إسرائيل من مصر "، مضيفا:" سيناء دي بتاعتنا إحنا وبقول لأسامة بلدنا محدش يدخلها وأنت عايز تدخلني حرب مع إسرائيل ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى : :" لازم حماس تعتذر عن تصريح أسامة حمدان ولايمكن نسمح أن يتم استغلال أرضنا ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" وأنا بقول لحماس وأسامة حمدان قاوم إسرائيل من ارضك في قطاع غزة  وليس مصر ونحن لن نسمح بذلك".

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