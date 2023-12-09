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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع منافذ السلع الغذائية ويؤكد: السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو|صور

فودة يتفقد منافذ
فودة يتفقد منافذ التموين

تفقد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، منفذ دلتا ماركت التابع لمديرية التموين بمدينة طور سيناء، لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية وخاصة السكر بأسعار مدعمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء محمود عيسى، مستشار المحافظ للمشروعات، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، والمحاسب إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

وأكد المحافظ، أن جميع السلع الغذائية متوافرة بأسعار مخفضة داخل المنافذ التابعة لمديرية التموين، يجري ضخها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أنه يجري بيع السكر داخل المنافذ بسعر لا يتعدى الـ 27 جنيهًا، ويوجد رصيد من كافة السلع الغذائية يكفي لمدة 4 شهور.

وأوضح أن المحافظة حريصة على دعم المواطنين بكافة الطرق، وجرى وصول حافلات  السلع الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمات الوطنية لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وخاصة السكر بسعر 27 جنيهًا للمواطنين، إضافة إلى أنه جرى تخصص حصص مجانية لبعض السلع الغذائية تقوم المحافظة بتوزيعها مع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أن المحافظة تخصص أيضًا كميات كبيرة من سمك الباغة، لبيعه عبر منافذ التموين بأسعار مخفضة جدًا، ولا يتجاوز سعر الكيلو 7 جنيهات، وذلك لدعم المواطنين من محدودي الدخل.

ووجه بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات وأماكن تداول السلع الغذائية، لمجابهة احتكار بعض التجار للسلع وخاصة السكر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال المحاسب إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إنه يجري توفير السكر بالمنافذ بسعر 27 جنيهًا، ويوجد كميات كبيرة تكفي لسد احتياجات المواطنين، داخل المنافذ التابعة للمديرية، إضافة إلى توافر كافة السلع الغذائية المختلفة، مشيرًا إلى أنه يجري بيع كيلو المكرونة بـ 17 جنيهًا، ونصف كيلو العدس 22 جنيهًا، و الزيت 800 ملي بـ 40 جنيهًا، الزيت 1 لتر بـ 46 جنيهًا، و الـ 800 ملي 40 جنيهًا، ونصف الكيلو الفول البلدي بـ 12 جنيهًا، وكيلو الأرز الهندي 20 جنيهًا، والأرز بـ 22 جنيهًا، وكيلو الفراخ المجمدة بـ 85 جنيهًا، وكيلو اللحم البرازيلي بـ 170 جنيهًا.
وأكد أنه بدعم من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واتصاله المباشر مع وزير التموين، جرى ضخ كميات سكر إضافية فوق المخصصة للمحافظة لاستقرار السوق بسعر لا يتجاوز الـ 27 جنيهًا.

وأشار إلى توافر كافة السلع الغذائية أو غير غذائية مثل المنظفات التي توجد خارج المبادرة بكميات كافة، وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في القطاع الخاص بنسبة تخفيض تتراوح بين 15 و25 %.

منافذ

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فودة يتفقد منافذ التموين طور سيناء السلع التموينية

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