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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل انطلاقها بمشاركة الأهلي.. اعرف القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية 2023

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

تعتبر قنوات SSC ومنصة شاهد، الناقل الحصري منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، كأس العالم للأندية، خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر 2023.

وتشارك 7 أندية في كأس العالم، هي “الاتحاد السعودي، الأهلي المصري، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، كلوب ليون المكسيكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي وفلومينينسي البرازيلي”.

واستعدت قنوات SSC للحدث؛ بإقامة استديوهات خاصة من ملاعب البطولة، بتواجد نخبة مميزة من المعلقين والمحللين والمقدمين، وشبكة مراسلي القنوات.

قوائم الفرق المشاركة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قوائم الأندية السبعة المشاركة في كأس العالم للأندية السعودية 2023، والتى ستنطلق رسميًا في 12 ديسمبر الجاري، فيما تُقام المباراة النهائية بعد ذلك بعشرة أيام.

القوائم الرسمية المستدعاة إلى السعودية 2023

وأكثر مسألة لفتًا للأنظار هي استدعاء كيفين دي بروين إلى قائمة مانشستر سيتي، وهو الذي لم يشارك في أي مباراة منذ افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس الماضي، صانع الألعاب البلجيكي كان يستهدف العودة في السعودية 2023 بعد خضوعه للعملية الجراحية في أربطة الساق، إلا أنه صرح مؤخرًا بأنه يأمل بالعودة في انطلاقة عام 2024.

بينما رودري، وبرناردو سيلفا، وجوليان ألفاريز، وإيرلينغ هالاند، والذين يتواجدون في قائمة The Best FIFA لأفضل لاعب في العالم 2023، أيضًا سيمثلون بطل دوري أبطال أوروبا UEFA في كأس العالم للأندية.

كما توجد أخبار إيجابية لصالح فلومينينسي الظهير الأيمن الأساسي سامويل تشافييه، الذي اضطر للخروج متأثرًا بالدموع في مباراة مع ساو باولو قبل أسبوعين، تعافى من إصابة في الركبة وضمن مكانًا في التشكيلة، ويملك المدرب فرناندو دينيز، الذي يشغل أيضًا منصب مدرب المنتخب البرازيلي، لاعبين مهمين مثل أسطورة ريال مدريد مارسيلو، ولاعب منتخب البرازيل أندريه البالغ من العمر 22 عامًا، وجناح كولومبيا جون أرياس، ناهيك عن أن هداف الفريق جيرمان كانو سيكون تحت تصرفه أيضًا.

وبدوره يشارك نادي الاتحاد السعودي بأقوى تشكيلة على الإطلاق في كأس العالم للأندية من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، المدرب مارسيلو جاياردو سيملك لاعبين بارزين مثل لويز فيليبي، ونغولو كانتي، وفابينيو، وجوتا، وكريم بنزيما.

أما الأهلي الحامل للطموحات العربية أيضًا، فيحوي ضمن صفوفه على مجموعة من النجوم الذين تألقوا عالميًا، مثل محمد الشناوي، وحسين الشحات، وكهربا، وأفشة، كما سيعزز المحترفين أنتونتي موديست، وبيرسي تاو من آمال الفريق أيضًا.

أما لوكاس روميرو وأنخيل مينا فقد تعافيا من الإصابات للانضمام إلى قائمة كلوب ليون، في حين نجح أتسوكي إيتو في سباقه مع الزمن ليكون جاهزًا للانضمام إلى أوراوا ريد دياموندز، ومع ذلك سيكون بطل آسيا بدون خدمات هيروكي ساكاي لكن بالنسبة لفريق أوكلاند سيتي، فليس لديهم أي قلق بشأن الإصابات.

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