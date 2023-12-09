بعد تصريح الزواج.. مدرب سمر حمزة يوجه رسالة حادة لـ كرم جابر

أكد كابتن محمد طلبة، مدرب سمر حمزة، أن تصريحات كرم جابر بخصوص زواج "سمر حمزة" بطلة المصارعة تجعلها تثبت للجميع بنتائجها والعودة بميدالية، وهي على علاقة طيبة مع كل زملاءها، مشيرا إلى أن سمر حمزة أخذت إجازة زواج 8 أيام فقط وعادت للتدريب مرة أخرى.

وأشار "طلبة"، خلال مدخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن سمر حمزة تعمل باحترافية عالية وتتعامل مع الأمور على أنه عملها، مؤكدًا أن البطلة سمر حمزة طبيعتها أنها تمتلك التحدي وعلى مستوى العرب هي بطلة كبيرة، موضحًا أن زوجها هو شخص مثقف وعلى دراية بالأمور ويساعدها.

80% من بطلات العالم الأولمبيين متزوجات

وتابع: كرم جابر بطل كبير جدًا وقدوة للجميع وحديثه معها عن الزواج هي وجهة نظر وهو بعيد عن المصارعة منذ 12 عام ولم يتعرض للمصارعة النسائية ولا يرى مقدار ومدى تقدمها في الخارج، مشددًا على أن هناك نسبة 80% من بطلات العالم الأولمبيين متزوجات.