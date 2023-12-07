قبل الزواج ولا بعده| سمر حمزة توجه رسالة نارية لـ كرم جابر

استعرضت الإعلامية سارة حازم طه، رسالة لاعبة منتخب المصارعة والمصنفة الأولى على العالم سمر حمزة، خلال برنامجها "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، والتي ردت بها على تصريحات البطل الأولمبي كرم جابر بشأنها، بعد سؤاله عن إمكانية تحقيقها ميدالية أولمبية، ورده "قبل الزواج ولا بعده؟".



وكتبت سمر حمزة، عبر حسابها على على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كابتن كرم جابر.. أولا بشكرك جدا على ثقتك فى حصولى على ميدالية أولمبية فى عالم المصارعة النسائية.. كتير اتعملنا منك المثابرة على الحلم، وأحب أطمنك أن فى نساء مصريات كتير ناجحين قبل الجواز و بعده، ودائما الست المصرية بيتقال عليها بـ ١٠٠ راجل، وفى منهم كتير تقدر تكون ست بيت، وبطلة عالم وتعرف تحافظ على مستواها البدنى والنفسي".



وتابعت: "وأعتقد وجود راجل بمعنى الكلمة بجانب الست يقدر يكون ليها سند و قوة دا بيكون حافز أكبر، وحوار الأكل دلوقتى مش القضية، لأني في معسكر بجهز للبطوله القادمة إن شاء الله، وكمان في حاجة اللاعب الهاوي يختلف عن اللاعب الاحترافي بمعني أن اللاعب اللي واخد الرياضة باحترافية بتكون عمله وليها أولوية يقدر يحقق بطولات ومعجزات".



واختتمت رسالتها: "وأوعدكم زي ما بدأت في عمر 18سنة وبقيت رقم واحد علي العالم وبطلة عالم في لعبة يستحيل فيها التحقيق خارجياً هحقق الحلم إن شاءالله في باريس.. دعواتك ودعوات المصريين".

وفي المقابل، قالت سارة حازم طه: "يا سمر المصريين بيدعولك طول الوقت، وهتحققي البطولة وهتجيبي البطولة، ونتمنى من كابتن كرم جابر يعيد النظر في هذه التصريحات، ومش هنقول أكثر من كده".

