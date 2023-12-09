فنانة ألمانية: جزء من شعبنا مقتنع بدفاع إسرائيل عن نفسها بعدوانها على غزة

أكدت خولة غيات، الفنانة المغربية الألمانية، أن الشعب الألماني منقسم بخصوص العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى جيلين، أولهما الجيل الأكبر في السن والذي يتأثر بالتلفزيون الألماني والذي يتحدث عن أن إسرائيل تمارس حقوقهم وتدافع عن نفسها أمام إرهابيين حماس، وهو ما جعلهم مقتنعين بما تقوم به إسرائيل بأنه دفاع عن النفس.

وأضافت "غيات"، خلال حوارها عبر "زووم"، مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجيل الآخر وهو الأكثر انفتاحا ومتابع بشكل كبير لمواقع التواصل الاجتماعي ويروا الفكرة كاملة.

وشددت “غيات”، على أن سبب هذا التأثير هو السوشيال ميديا وما يتم توصيله الحقيقة كاملة والتعرض لكافة وجهات النظر، وسبب آخر لتكوين الحقيقة كاملة هو الاندماج بعض الشعب الألماني مع العرب، حيث إن أعداد العرب كبيرة جدًا في ألمانيا.

وأشارت إلى أن نجلها في المدارس الألمانية مكون وجهت نظر وفاهم للقضية الفلسطينية من الشارع والمدرسة والذي ما بين عرب وألمان، موضحة أن المعلومات الصحيحة بخصوص الحرب في غزة والعدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة وصلت لجميع الشباب.

دورها كفنانة

وأوضحت أن دورها كفنانة عربية ألمانية هو التأثير على متابعيها ونقل الفكرة الصحيحة والتضامن مع القضية الفلسطينية، مشددة على أن هذا الدور مؤثر جدًا ومطلوب.