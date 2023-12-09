عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية تستحدث آلية إلكترونية لتسجيل الراغبين فى العودة من غزة

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه في إطار تطوير الجهود المبذولة والمستمرة من جانب الدولة المصرية لتسهيل عودة المواطنين المصريين وأسرهم من قطاع غزة إلى أرض الوطن، قامت وزارة الخارجية بإنشاء رابط للتسجيل الإلكتروني بعنوان
‏   https://forms.gle/Katfm7xV8EWzmNJPA
‏‎وذلك بغرض استقبال بيانات المواطنين الراغبين فى العودة بشكل سريع وفعال، ولضمان حصر آلية التسجيل في رابط واحد.
وأوضح السفير أبو زيد، أنه فور ورود البيانات، سيتم إعداد كشوف تفصيلية تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصرى والفلسطينى بشكل مباشر، لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية.
‏‎هذا وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في قطاع غزة قصر قنوات الاتصال والتسجيل من خلال تلك الآلية الجديدة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعودة لأرض الوطن، وأن أي وسيلة آخرى يتم الحديث عنها من جانب البعض تندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال واستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، ولا علاقة للدولة المصرية بها. 
‏‎وتؤكد السلطات المصرية حرصها على تأمين خروج المواطنين المصريين وأسرهم من القطاع  بشكل آمن يحفظ سلامتهم، في ظل تواصل الأعمال العسكرية العنيفة التي يشهدها قطاع غزة.

الأراضي المصرية السفير أحمد أبو زيد الخارجية المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية معبر رفح الحدودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

من أول السطر.. تفاصيل أول يوم تصوير "شمس الزناتي" لـ محمد إمام

بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري

بـ 4 عبوات ناسفة.. كتائب القسام تعلن تفجير مدرسة يتحصن بها جنود الاحتلال

جناح الأهلي يطالب بالرحيل عن النادي بعد خروجه من حسابات كولر

بشرى سارة للمصريين| لا انقطاع في الكهرباء بداية من اليوم.. وأحمد موسى: لحين إشعار آخر

موضوعات متعلقة

رسميا.. مصر ترحب بإعلان أرمينيا وأذربيجان تطبيع العلاقات.. وتثمن كل خطوة لتحقيق السلام

وزير الخارجية في واشنطن لعرض المواقف المصرية إزاء التحديات الإقليمية

يشمل سد النهضة والحرب بغزة| حوار مفتوح بين وزير الخارجية وأعضاء الكونجرس الأمريكي

سفارة مصر في توجو: استمرار توافد أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

وفد من ضباط كلية القادة والأركان الكاميرونية في زيارة إلى الخارجية المصرية|صور

الخارجية: تواصل توافد أبناء الجاليات المصرية بدول العالم.. وإغلاق التصويت بأغلب سفارات آسيا

الخارجية: تواصل إقبال الناخبين على اللجان في 121 دولة ثالث أيام التصويت

لليوم الثاني.. المصريون يواصلون التصويت بمقر القنصلية العامة في لوس أنجلوس

ترشيحاتنا

خلاف أمريكي إسرائيلي.. ما موعد انتهاء الحرب على غزة؟

الانتخابات الرئاسية 2024.. مهام اللجان الفرعية طبقا للقانون

برأسية رائعة.. مصطفى محمد يتعادل لـ نانت في مرمى باريس سان جيرمان

وكيل تشريعية الشيوخ: ضغوط غربية على مصر بهدف تصفية القضية الفلسطينية

خسائر فادحة للاقتصاد.. إسرائيل تصرخ بسبب تهديدات الحوثي لسفن الشحن

نشأت الديهي: ما حدث أمس ليلاً فضيحة مُكتملة الأركان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملك العظيم.. 10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون|رقم 8 ستبهرك

طريقة عمل السحلب في المنزل

بفستان لافت .. إليسا تثير الجدل من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

نافذة على فلسطين|مهرجان الجونة يكشف قصصا إنسانية ضمن عروض دورته السادسة

فيديو

مندوب روسيا يهاجم أمريكا بلسان أهل غزة في مجلس الأمن.. ماذا قال؟ «فيديوجراف»

استنكر فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. سامح شكري يوجه رسالة مباشرة للعالم

تمرد.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي| فيديو جراف

مفاجأة لعشاق الشتاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس عن 12 يوما قادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ