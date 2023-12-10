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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للتدفئة فى الشتاء.. طريقة عمل السحلب بالمنزل

طريقة عمل السحلب
طريقة عمل السحلب بالمنزل

يحتاج الجميع لتناول مشروبات تساعد على التدفئة فى فصل الشتاء، ومن أبرز هذه المشروبات مشروب السحلب، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل السحلب بالمنزل.

طريقة عمل السحلب في المنزل

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طريقة عمل السحلب بالمنزل

المقادير عمل السحلب بالمنزل

٥ كوب حليب سائل
٣ م ك كورن فلور  أو سحلب بودرة
٥ م ك سكر أو حسب الرغبة
١ م ك سمسم
١ م ك بندق مدروش حسب الرغبة
١ م ك زبيب
رشة فانيليا

ملحوظة

ممكن عمل تحويجة السحلب عبارة عن نفس المكونات مع تبديل الحليب السائل باللبن البودرة مع إضافة دقيق الأرز بنفس بقية المقادير وتحفظ في برطمان محكم الغلق.

للتزيين 

مكسرات حسب الرغبة

طريقة عمل السحلب بالمنزل

- نضع الحليب علي النار مع السكر والفانيليا.
- يقلب الكورن فلور مع قليل من الحليب البارد  ويضاف لخليط الحليب والسكر مع التقليب المستمر.
- يضاف الزبييب و السمسم المحمص والقرفة والبندق أو السوداني المدروش مع التقليب.
- يقدم ساخنا مع المكسرات والقرفة والزبيب حسب الرغبة.

مشروب السحلب طريقة عمل السحلب بالمنزل المقادير عمل السحلب بالمنزل السكر الزبييب المكسرات ​​​​​​​health

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