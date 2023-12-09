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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لجين عمران تمزج بين الأناقة والجمال بهذه الإطلالة عبر الإنستجرام|شاهد

لجين عمران
لجين عمران

نشرت الفنانة لجين عمران صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام؛ لتخطف أنظار متابعيها بأنوثتها وجمالها.

وبدت لجين بفستان أنيق باللون الاحمر اللامع ، بصيحة الأوف شولدر؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تسريحة شعر مميزة، مع مكياج صاخب وإختارت أحمر شفاه باللون النود الناعم؛ ليتماشى مع ملامحها الأنثوية الجذابة.

من هى لجين عمران؟

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب".

لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران، والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى “ناسينى ليه”، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .

مسيرة لجين عمران العملية

وانتقلت لجين عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت لجين عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على “إم‌ بي‌ سي 1” نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها. 

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