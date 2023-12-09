هشام أبوالدهب: التغيرات في أسعار الدولار تجعل المُصنع عُرضة للاستغلال|فيديو

أكد هشام ابو الدهب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن التغيرات في أسعار الدولار تجعل المصنِّع عُرضة للاستغلال من مستورد المواد الخام.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج بيزنس، المذاع علي فضائية صدى البلد، يجب أن يحدد سعر المواد الخام بالدولار، حتى لا يتم تقييم سعر الدولار حسب أهواء المستوردين.

وشدد علي الرقابة على المواد الخام المستوردة، مما يجعل المنتج أقل تكلفة ويعود أيضا بالايجاب علي السعر النهائي.

ونوّه أبو الدهب أن مصر لها باع كبير في المجال الصناعي والزراعي، لافتًا إلي أننا للأسف غير مستفيدين من العوامل والمرافق الكاملة الموجودة لدينا.

وأضاف: "المفروض أن تكمل الصناعة والزراعة بعضهم البعض، لافتا إلي ضرورة مساعدة الدولة المصنعين لمواجهة المنتج الخارجي الذي يغزو الأسواق المصرية.



ولفت أبو الدهب، أن الاستقرار في الصناعة يعد من أهم عوامل العملية الصناعية، منوهاً أنه في الفترة الأخيرة شهدت حالة من عدم استقرار سعر الدولار خارج عن قدرة الدولة.



وأكد أبو الدهب علي أهمية التوسع في الصناعات الغذائية في زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع.