برلمان البحر المتوسط: نراقب جميع الانتخابات في منطقتنا

أكد جينارو ميليوري، الرئيس الفخري برلمان البحر الأبيض المتوسط، أن أعضاء برلمان البحر المتوسط منخرطون لسنوات عديدة لمراقبة جميع الانتخابات التي تنعقد في منطقتنا.

وأوضح "ميليوري"، في تصريحات تليفزيونية، " أعتقد أن من المهم الوجود مباشرة على الأرض لرؤية كيف ستقوم الإجراءات التي سنراها الأيام المقبلة"، مؤكدا على أهمية العملية الديمقراطية في أن تعطي للشعب كل الضمانات عن المستقبل.

موعد الانتخابات الرئاسية

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

