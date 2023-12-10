محافظ مطروح: مشاركة المواطن المصري بالانتخابات الرئاسية مسئولية

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن الانتخابات الرئاسية هي عرس انتخابي والمشاركة فيه ستظهر شعب مصر ووطنيته واختياره لرئيس دولته بإرادته، ويظهر أنه لا أحد يملي على مصر أي شروط.

وناشد "شعيب"، خلال مداخلته ببرنامج الحياة اليوم المذاع على شاشة الحياة من تقديم الإعلامية لبنى عسل، " انزل وشارك، صوتك أمانة"، موضحا أن المشاركة تظهر أن الشعب المصري على قدر المسئولية يختار قائده بإرادته ولديه وعي بحقوقه السياسية.

ولفت "شعيب"، إلى أن محافظة مطروح بها 8 لجان عامة و 149 مقر انتخابي و 200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى 19 مركز انتخابي للوافدين و 35 لجنة انتخابية، مؤكدا أن الجميع على استعداد للانتخابات الرئاسية للخروج أمام العالم بنموذج رائع من هذا العرس الانتخابي الديمقراطي.

ونوه، بأن غرفة العمليات تتشكل من جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والتأمين الطبي والحماية المدنية والمجلس القومي للمرأة.