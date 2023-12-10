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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الانتخابات الرئاسية 2024.. تعرف على الضوابط الدولية لاختيار الرئيس الجديد

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور أحمد فوزي، عميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف، إن رئيس الجمهورية على مستوى العالم هو يرأس الدولة من الممثل الدولي الأول للدولة في الخارج. 

وأضاف «فوزي» من خلال لقائه برنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" الذي يقدمه "الإعلامي ضياء رشوان" أن ينوب عنه وزير الخارجية فيما يتعلق بإدارة دفة العلاقات الدولية الخارجية، مؤكداً أن يظل رئيس الجمهورية هو الممثل الأول لدولته في الخارج ولهذا السبب يجب لرؤساء العالم يعرف ما يتعلق بتعديل أو تغيير أوتجديد لهذا المنصب الحساس.

أشار عميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف إلى أنه يوجد بعض من الضوابط  الخارجية لا تقبل أبداً يتم أي اختراق وبيتم فيها المراقبة الدولية منوهاً إلي أن تدار الانتخابات الرئاسية على مستوى العالم بنظام الاقتراع العام المباشر وهو أن يذهب المواطن بنفسه يختار رئيسه.

الرئيس الضوابط الدولية الجمهورية ضياء رشوان المنتديات الضوابط الخارجية

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