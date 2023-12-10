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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4 ملايين مواطن في 533 لجنة.. كيف استعدت الإسكندرية للانتخابات الرئاسية؟

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد لجنة انتخابية بالجمرك

تنطلق في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد الانتخابات الرئاسية في 533 لجنة بالإسكندرية  بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية  المقار واللجان الانتخابية بنطاق حي الجمرك للوقوف على التجهيزات النهائية ومدى الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ذلك بحضور؛ المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك.

وخلال جولته؛ أكد الشريف أن هناك تنسيق تام بين المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية لتجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

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وأوضح الشريف أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد، والمرور على كافة اللجان الانتخابية، لمتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات.

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه تم توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن للتسهيل على الناخبين.

كما دعا محافظ الإسكندرية جموع الشعب السكندري للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين وتطلعاتهم 
وآمالهم.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و 300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركز مقر انتخابي واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

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